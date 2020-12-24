Владимир Синяговский: Олимпиада в рамках  национального проекта – это большой шаг в  будущее

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На образовательной платформе Учи.ру стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения. В ней принимают участие школьники 1 – 4 классов из 85 субъектов страны.

Организатором бесплатной образовательной олимпиады выступила Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Онлайн-олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для младшеклассников формате. Над их разработкой трудились специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, образовательной онлайн-платформы Учи.ру и профильные сотрудники ГУОБДД МВД России.

«Первостепенная обязанность взрослых обучить ребенка основным правилам поведения на дорога. На сегодня существует множество механизмов чтобы увлечь и понятно донести до ребенка постулаты безопасного передвижения. Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» ? как раз один из таких инструментов». Дети ? наша главная ценность.», отметил Владимир Синяговский.

Всероссийская онлайн-олимпиада продлится до 11 декабря включительно. По окончании участники получают дипломы, сертификаты, благодарности и самое ценное ? знания!