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Депутаты отложили решение вопроса о дистанционном образовании

На пленарном заседании Российского парламента единогласно было принято решение не рассматривать вопрос о порядке дистанционного образования в РФ. Законопроект предстоит обсудить дополнительно. Соответствующее предложение было внесено депутаты от КПРФ Вера Ганзя и Валерий Рашкин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «поступает огромное количество сообщений по данному законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке».

После голосования он уточнил, что вопрос откладываться “для дополнительного рассмотрения профильными комитетами, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями. По мнению Вячеслава Володина, «правильно было бы обсудить законопроект с родительским и педагогическим сообществом».
— Вячеслав Викторович абсолютно верно отметил – со столь социально значимымзаконопроектом спешить не стоит, - прокомментировал сложившуюся ситуацию депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. - Необходимо обсудить этот вопрос с родительскими комитетами, с общественностью. С теми, кто напрямую работает с детьми, кто их воспитывает. На мой взгляд, нам в первую очередь следует опираться на мнение и предложения профессионалов. Это очень важно. Возможно, нужно будет найти компромисс между рекомендациями врачей-эпидемиологов и педагогическим сообществом. 

Ни для кого не секрет - дети при дистанционном образовании не получают должных знаний. Где-то можно преподавать предмет дистанционно, а где-то нет. Никто не отменял уроки физкультуры и уроки пения. По физкультуре, если у ребёнка есть возможность дома выполнять физические упражнения, он их делает. Это хорошо. Но есть те, у кого нет такой возможности. Да и ребёнку необходимо дышать свежим воздухом, а не сидеть постоянно дома в четырёх стенах. Я знаю, что в регионах существует определённый опыт в решении данного вопроса. Думаю, ситуация требует индивидуального подхода к решению проблемы.

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Категория: Новости / Образование

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