Минпрос предупреждает: каникулы – не для домашних заданий

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Министерство просвещения РФ рекомендовало освободить школьников от домашних заданий на новогодние праздники. Об этом пишет в Telegram-канал «Большая перемена РФ».

«Весь год наши школьники учились в непростых условиях, поэтому считаю, что будет справедливо освободить ребят от домашнего задания на новогодние каникулы. Они нужны для отдыха и активного досуга, чтения и творчества. Лучше провести их с семьей», – приводятся в сообщении слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/12/28/kanikuly/16108-kanikuly__ne_dlya_domashnih_zadaniy_minpros_rekomenduet