Сергей Кравцов: Серьезных изменений в заданиях ЕГЭ 2021 года нет

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В Министерстве просвещения напомнили, что для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике.

А выпускники, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат должны сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по одному предмету – русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020, проводиться не будет. Напомним также, что досрочный ЕГЭ в 2021 году отменяется.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/12/29/EGE/16117-sergey_kravtsov_serieznyh_izmeneniy_v_zadaniyah_ege_2021_goda_net