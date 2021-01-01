Кто из педагогов получит новую надбавку в 15 тысяч рублей

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Воспитательная работа с 1 марта будет дополнительно финансироваться.

На «Деловом завтраке» в «Российской газете» рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что вопрос с зарплатами учителей находится на постоянном повышенном контроле. Министерству удалось в каждом регионе привести их к средней региональной заработной плате.

Есть определенные проблемы в другой части – распределение фонда оплаты труда на местах. Система должна быть понятной, прозрачной для каждого учителя. По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина Минпрос разрабатывает предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей.

«Посмотрим и базовую ставку, и надбавки, которые есть в системе образования. Ведем эту работу вместе с учителями, вместе с профсоюзом, чтобы не нарушить ни в коем случае ничьи права. Этот вопрос для нас будет одним из приоритетов следующего года. Цель нашей работы – каждый педагог должен знать не только уровень своего дохода, но и из чего он состоит, какие у него надбавки, и все это, повторюсь, должно быть максимально прозрачно», – говорит Сергей Кравцов.

Он также рассказал, что с 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением президента, все классные руководители – 810 тысяч ежемесячно – уже получают надбавку в пять тысяч рублей, при этом министерство следит за сохранением всех прежних региональных выплат в этой части. А в 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности – советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей. Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания.

«Вы знаете, что в этом году по инициативе президента страны приняты поправки в закон «Об образовании», усиливающие воспитательную работу в школах», – заключил министр просвещения.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/12/30/teacher/16127-sergey_kravtsov_rasskazal_kto_iz_pedagogov_poluchit_novuyu_nadbavku_v_15_tysyach