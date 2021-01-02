В России школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами

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Минпросвещения РФ выпустило приказ, согласно которому школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами.

Документ разместили на официальном портале правовой информации.

«Ниже с выравниванием влево – белое поле в форме квадрата размером 20 на 20 миллиметров, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки: двухмерного матричного штрихового кода (QR-код)», – отмечается в приказе.

В документе сообщается, что QR-код будут размещать на левой оборотной стороне титула.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/12/30/quality_of_education/16128-v_rossii_shkolnye_attestaty_budut_markirovat_qr_kodami