Владимир Путин поручил установить приоритет математики и информатики в учебном плане в школах

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Преподавание математики и информатики в школах должно быть усовершенствовано, а все вузовские программы должны быть дополнены изучением технологий искусственного интеллекта.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник перечне поручений президента РФ Владимира Путина.

Как указано в документе, эта работа должна быть проведена при участии в том числе международных математических центров мирового уровня.

Кроме того, правительство должно обеспечить "дополнение образовательных программ высшего образования по всем специальностям и направлениям подготовки разделами по изучению технологий искусственного интеллекта в целях обучения применению таких технологий в различных сферах деятельности".

Со следующего учебного года должен быть увеличен прием на бюджетные места по специальностям, связанным с ИИ, в тех вузах, где доля принятых на обучение в нынешнем учебном году победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и участников российских сборных на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам составила не менее половины. Срок исполнения этих поручений установлен до 1 сентября 2021 года.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2021/1/4/bigdata/16141-vladimir_putin_poruchil_ustanovit_prioritet_matematiki_i_informatiki_v_uchebnom_plane_v_shkolah