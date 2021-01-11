Более 1700 школьников и студентов – участники второго этапа интерактивной олимпиады «Россия в электронном мире»
С 16 декабря 2020 года по 22 января 2020 года в Президентской библиотеке проводится второй этап одиннадцатой ежегодной интерактивной олимпиады «Россия в электронном мире».
В нём дистанционно принимают участие более 1 700 человек, успешно преодолевших первый этап, который проходил в Президентской библиотеке в онлайн-формате с 21 сентября по 30 ноября 2020 года.
Учащиеся 10–11-х классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования России и зарубежных стран регистрировались на сайте интерактивного образовательного проекта и проверяли свои знания по русскому языку, истории и обществознанию. В первом этапе приняли участие 3 556 школьников и студентов из 74 регионов Российской Федерации, а также из зарубежья.
Во второй тур прошёл 1 721 участник: по истории – 531, по обществознанию – 670, по русскому языку – 520. Информация о победителях опубликована на сайте олимпиады. Теперь школьники и студенты борются за право участвовать в финале.
Источник: пресс-служба Президентской библиотеки
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