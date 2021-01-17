В 2021 году будет отменен ЕГЭ базового уровня по математике

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет. Об этом в пятницу, 15 января, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет», – сказал он в ходе брифинга в правительстве.

Кравцов напомнил, что выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ надо будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике.

Тем, кто планирует поступать в вузы, для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку и по тем предметам, которые будут необходимы для поступления.

Помимо этого, по словам Кравцова, в 9-х классах аттестаты в текущем году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов – русского языка и математики. В настоящее время экзамены запланированы на конец мая.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2021/1/15/EGE/16203-v_2021_godu_budet_otmenen_ege_bazovogo_urovnya_po_matematike