Чиновников от образования Новороссийска хотят научить вести TikTok и говорить на молодежном сленге

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А ещё проводить для них ежегодныи? диктант на знание интересов молодёжи.

Институт прогрессивного образования предлагает внедрить для госслужащих в сфере образования (сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования) ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды».

Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.

На курсах предлагается освещать геи?мификацию, основы ведения современных социальных сетеи? на примере TikTok, а также познакомить слушателей со словарём молодёжного сленга, гидом по актуальным мемам и кумирами Instagram.

А ещё для сотрудников Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения, региональных министерств образования предлагают разработать ежегодныи? диктант на знание интересов молодёжи.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2021/1/20/culture/16235-chinovnikov_iz_obrazovaniya_hotyat_nauchit_molodyozhnomu_slengu_i_vedeniyu_tiktok