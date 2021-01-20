Чиновников от образования Новороссийска хотят научить вести TikTok и говорить на молодежном сленге
А ещё проводить для них ежегодныи? диктант на знание интересов молодёжи.
Институт прогрессивного образования предлагает внедрить для госслужащих в сфере образования (сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования) ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды».
Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.
На курсах предлагается освещать геи?мификацию, основы ведения современных социальных сетеи? на примере TikTok, а также познакомить слушателей со словарём молодёжного сленга, гидом по актуальным мемам и кумирами Instagram.
А ещё для сотрудников Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения, региональных министерств образования предлагают разработать ежегодныи? диктант на знание интересов молодёжи.
Источник: https://vogazeta.ru/articles/2021/1/20/culture/16235-chinovnikov_iz_obrazovaniya_hotyat_nauchit_molodyozhnomu_slengu_i_vedeniyu_tiktok
Категория: Новости / Образование