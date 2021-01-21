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С 1 марта в школах появятся советники директора по воспитанию

Новая должность советника директора по воспитательной работе и детским объединениям появится в 10 пилотных регионах страны.

В их задачи будет входить решение вопросов, связанных с организацией воспитательной работы в школах.

Кандидатов на должность будут отбирать через открытый конкурс «Навигаторы детства», который запустит Минпросвещения и Российское движение школьников в конце этой недели.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2021/1/20/quality_of_education/16244-s_1_marta_v_shkolah_poyavyatsya_sovetnik_direktora_po_vospitaniyu

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Категория: Новости / Образование

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