/Образование/
Выпускники вузов из 70 городов России собрались у зданий администрации с мётлами и лопатами
Это такая акция против безработицы.
Парни и девушки пришли к окнам чиновников с плакатами и подмели пороги главных городских зданий.
Всё потому, что после выпуска в 20-м году работать по профессии не выходит. От этого другие траблы — денег нет, питаться приходится дошиками.
Экс-студенты написали письма в администрацию, подчеркнув, что партия "Новые люди" (их акция) предлагает государству в течение года компенсировать эти средства компаниям, трудоустраивающим выпускников.
Источник: @Наивный лис
Категория: Новости / Образование