Выпускники вузов из 70 городов России собрались у зданий администрации с мётлами и лопатами

/Образование/

Это такая акция против безработицы.

Парни и девушки пришли к окнам чиновников с плакатами и подмели пороги главных городских зданий.

Всё потому, что после выпуска в 20-м году работать по профессии не выходит. От этого другие траблы — денег нет, питаться приходится дошиками.

Экс-студенты написали письма в администрацию, подчеркнув, что партия "Новые люди" (их акция) предлагает государству в течение года компенсировать эти средства компаниям, трудоустраивающим выпускников.

Источник: @Наивный лис