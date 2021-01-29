Образование в России: Востребованность, доступность, качество

/Образование/

Треть россиян (31%) оценивают систему образования как «хорошее» или «отличное».

Наличие образования сегодня воспринимается как необходимость.

Только 5% опрошенных сообщили, что им безразлично, какой уровень образования получит их ребенок.

Доля тех, кто видит прямую зависимость между уровнем образования и материальным благополучием человека — 32%.

Большинство опрошенных (62%) считают, что прямой зависимости не существует.

Данные комментирует генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов: «Несмотря на то, что большинство россиян не видят прямой связи между уровнем образования и доходом, наши граждане желают, чтобы их дети получали высшее образование. Рынок труда, по мнению работодателей, переполнен некачественными выпускниками вузов, а популярность профессионального образования растет, но медленно. Во многом это происходит из-за того, что у молодых людей и их родителей нет понимания востребованности конкретных специальностей и компетенций. Существует представление, что наличие высшего образования служит некой страховкой для получения в будущем работы. Будем надеяться, что совместный проект ВЦИОМ с Национальным агентством развития квалификаций (НАРК) позволит решить проблему качественного прогнозирования спроса на рынке труда и появления новых профессий».

Источник: ВЦИОМ