В Новороссийске отремонтируют корпус Морского университета

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Эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта фасада учебно-лабораторного корпуса Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в Новороссийске.

По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Техническое задание на проектирование первой очереди комплекса зданий морского училища в Новороссийске было разработано в 1966 году. В сентябре 1975 года тогда еще Новороссийское высшее инженерное морское училище имени адмирала Ф.Ф. Ушакова приняло первых студентов. В декабре 1992 года НВИМУ получило статус академии и новое имя - Новороссийская государственная морская академия. В 2011 году вузу присвоен статус университета.

Сегодня Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова - крупнейшее учебное заведение водного транспорта и единственное высшее учебное заведение на юге России, выпускающее морских специалистов для судоходных компаний, судостроительных и судоремонтных заводов, предприятий водного транспорта, портов и транспортных терминалов.

Проектной документацией, достоверность определения сметной стоимости реализации которой проверили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт фасада учебно-лабораторного корпуса, расположенного на улице Ленина. Фасад двухэтажного здания площадью 1072,66 кв.м отремонтируют. Кроме того, здесь заменят все оконные витражные и наружные дверные блоки.

Финансирование осуществляется полностью за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФГБОУ «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова». Проектную документацию подготовили в ООО «Перспектива».

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ФАУ «Главгосэкспертиза России»