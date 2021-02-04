Владимир Синяговский: Краснодарский край на три года раньше срока выполнил поручение президента по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников младших классов

Организацию питания в учреждениях образования обсудили во время краевого планерного совещания, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев.

На организацию питания в школах и детских садах Краснодарского края в 2021 году направлено 4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Практически во всех в школах региона есть пищеблоки, там, где это необходимо, пристраивают новые.

- Вся эта работа позволила краю на три года раньше срока выполнить поручение президента и обеспечить бесплатным горячим питанием учеников младших классов. Нам важно, чтобы это питание было максимально качественным. Поставки продуктов в школы и детские сады не должны быть просто бизнесом. У нас в крае достаточно сельхозпроизводителей, которые производят качественную продукцию, мы ее можем проверить на каждом этапе, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

« Все мы прекрасно помним закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы (с первого по четвертый классы). Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Краснодарский край полностью выполнил поручение президента в самый короткий срок. Все школьники своевременно обеспечены здоровым и вкусным питанием», прокомментировал Владимир Синяговский.