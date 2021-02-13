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Тула показывает пример развития школьного самоуправления
В марте тульские школьники выберут депутатов городской школьной Думы с помощью дистанционного голосования. Это решение принято для обеспечения безопасности участников школьных выборов.
Рекомендации по подготовке и проведению голосования были обсуждены рабочей группой молодежного облизбиркома.
В состав городской школьной Думы входят школьники старше 14 лет, по одному от каждого образовательного учреждения Тулы.
Подробнее - http://www.tula.izbirkom.ru/news/detail.php?id=8445
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Источник: @Наивный лис
Категория: Новости / Образование