Тула показывает пример развития школьного самоуправления

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В марте тульские школьники выберут депутатов городской школьной Думы с помощью дистанционного голосования. Это решение принято для обеспечения безопасности участников школьных выборов.

Рекомендации по подготовке и проведению голосования были обсуждены рабочей группой молодежного облизбиркома.

В состав городской школьной Думы входят школьники старше 14 лет, по одному от каждого образовательного учреждения Тулы.

Подробнее - http://www.tula.izbirkom.ru/news/detail.php?id=8445

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Источник: @Наивный лис