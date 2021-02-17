Юные блогеры из Краснодарского края приняли участие в уроке безопасности в депо, где обслуживаются «Ласточки»

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Кубанские железнодорожники пригласили 14 юных блогеров в депо Южной дирекции скоростного сообщения, где обслуживаются составы скоростных электропоездов «Ласточка».

Экскурсию для 7-12-летних ребят посвятили теме профилактики травмирования на железной дороге.

В нынешнем году в мероприятиях с участием несовершеннолетних на СКЖД делают упор на максимальную визуализацию. Пока ребята ехали в депо, расположенное в Адлере, в электропоезде АО «Кубань Экспресс-Пригород» к ним в прямом эфире по видеозвонку присоединились железнодорожники и представители транспортной полиции из Горячего Ключа, Туапсе, Сочи.

Так, начальник вокзала Дагомыс Владислав Клюс рассказал, почему нельзя пересекать линию разметки на перроне, пояснил, где можно переходить пути и насколько опасно при этом находиться в капюшоне или слушать музыку в наушниках

По итогам онлайн-включений с юными пассажирами провели викторину. Школьникам раздали рисунки, изображающие ситуацию на одном из переездов. При этом им нужно было найти максимальное количество нарушений.

В Южной дирекции скоростного сообщения, которой в феврале нынешнего года исполняется 10 лет, юным гостям рассказали об истории возникновения депо и истории организации движения «Ласточек» на Юге России.

Ребятам разрешили посидеть в кабине машиниста, понажимать на кнопки и покрутить рычаги на тренажере для машинистов.

По словам юных блогеров, после такого погружения в реальность они стали лучше понимать необходимость соблюдения правил поведения на железнодорожной дороге. О своих впечатлениях школьники написали по итогам встречи в своих блогах, основными подписчиками которых являются их сверстники.

Источник: пресс-служба СКЖД