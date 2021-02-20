День защитника Отечества в школе: Как рассказывать о мужестве современным детям

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23 февраля отмечается один из самых популярных праздников в нашей стране – День защитника Отечества. О значении этого праздника в современной России и его воспитательном потенциале рассказал специалист в новейшей истории России, руководитель экспертного совета Группы компаний «Просвещение» Александр Данилов.

– На каких примерах и сюжетах следует объяснять современным школьникам, кто такой защитник Отечества? Как добиться разноплановости этого понимания без стереотипов?

На протяжении всей истории самым испытанным методом обучения и воспитания был рассказ о мужественных людях. В недавнем прошлом в советской школе это были Уроки мужества в рамках внеурочной деятельности. Сейчас в этом контексте могут быть полезны походы и спортивные соревнования, формирующие мужественность и силу, выносливость и упорство. На уроках истории следует больше говорить о мужестве предков, на уроках литературы – о ярких литературных героях, на уроках экологии – об активистах-защитниках живой природы, на уроках физкультуры – о героях спорта. Сами герои, примеры их поведения могут быть разными. Но важно, чтобы это всегда был честный разговор, яркий образ и пример. В узком смысле слова защитник Отечества – это тот, кто служит в армии и на флоте и готов в любую минуту выполнить свой воинский долг перед страной, отстаивая ее свободу и независимость. В широком смысле – все те, кто вносит свой вклад в это дело: в том числе семьи военнослужащих, работники оборонно-промышленного комплекса России.

– Есть ли у подобных праздников воспитательный потенциал и в чем он заключается?

Воспитательный потенциал этого и других подобных праздников велик. Он заключается, прежде всего, в том, чтобы воздать должное тем, кто охраняет мирный труд наших соотечественников, вспомнить о тех, кто пал на полях сражений в годы Великой Отечественной войны и в иных конфликтах, отстаивая интересы нашей страны.

– Как рассказывать о мужестве детям, чтобы у них появились достойные и «многоформатные» примеры?

Как правило, приводя примеры мужества, подвига человека, мы рассказываем о его проявлении в военной обстановке. Но, как сказал в свое время Максим Горький, в жизни всегда есть место подвигу. Есть оно и в мирное время. Так, пожарные и спасатели ежегодно уберегают от гибели сотни и тысячи людей. Это тоже проявление мужества и героизма. Как рассказывать об этом детям – вопрос непростой. Думаю, это должен быть рассказ о том выборе, который стоит перед каждым из нас в особой ситуации. Рассказывать нужно о конкретных примерах мужества и героизма как в истории, так и в нашей нынешней повседневной жизни.

– В чем значение праздника День защитника Отечества в современной России? Какова его история?

Память о защитниках своей страны существует издавна во многих странах. Она и в России имеет давнюю историю. В XVIII веке отмечали День памяти русского воинства и День кавалеров ордена Святого Георгия. В 1922 г. был установлен новый праздник, отмечавшийся ежегодно 23 февраля – День Красной Армии. В этот день в 1918 г. в Петрограде началось формирование отрядов добровольцев для защиты Петрограда от приближавшихся немецких войск. С 1946 г. – День Советской Армии. С 1949 и до 1992 года он назывался Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. А с 1992 г. мы празднуем День Защитника Отечества. Он символизирует единство всех поколений вооруженных защитников Отечества от тех, кто посягает на ее суверенитет и территориальную целостность.