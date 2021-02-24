Как мотивировать школьника учиться: советы экспертов

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Завершилась всероссийская онлайн-конференция «PRO-Интерактив: Навыки XXI века», участники которой – известные педагоги и эксперты – развеяли мифы о сложностях в преподавании и рассказали, что действительно увлекает школьников.

Так называемые «гибкие» навыки (креативность, работа в команде, лидерство, умение вести переговоры и др.) не могут развиваться сами по себе в рамках школьного предмета. Здесь требуется вовлеченность педагогов, нужно обращать внимание на подходы, которые они выбирают. Например, учителям литературы важно понимать, что классические произведения не дают готовые ответы, однако наводят на самостоятельный поиск решений, сообщил телеведущий, писатель, профессор, автор учебников ГК «Просвещение» Александр Архангельский:

«От литературы в школе ждут, что она поможет сформировать готовую картину мира и предложит набор героев для подражания, однако это не так. Ее главная функция – предложить личный поиск и совместное творчество. Это требует от нас креативности, критического мышления, коммуникации и кооперации».

Похожего мнения придерживается президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, которая подчеркнула, что уроки литературы учат детей критически мыслить: «Это должны быть такие уроки, где самое главное – размышлять и не бояться высказывать свою точку зрения, уметь аргументировать и отстоять ее. Нужно читать со школьниками классические и современные тексты, рассуждать и обсуждать открыто, не боясь показаться странным или смешным. Именно так, в атмосфере свободы, подростки могут научиться мыслить самостоятельно и критически».

На занятиях по физике и химии, считают педагоги, для ребят нужно подбирать увлекательные опыты и эксперименты, а вот учителям математики для этого следует выбрать подходящие задачи:

«В арсенале математиков можно найти красивые задачи, которые совмещают в себе простоту, изящность и неожиданность решения. Красивая задача обладает доступным решением – простой и яркой идеей. У учителей должна быть коллекция таких задач, в которых правильное решение находится чуть глубже и может удивить. Так получится привлечь, заинтересовать детей», – рассказал преподаватель математики, автор учебников по математике Михаил Якир, приведя в пример несколько задач на логику и внимание.