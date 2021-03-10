Блогеры и дети: как подростки, государство и бизнес создают позитивный контент

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Создание позитивного контента для детей и подростков невозможно без участия самих ребят, утверждают эксперты. Только благодаря коллаборации государства, специалистов социальной сферы и бизнеса, а также молодой аудитории можно добиться вовлекающих и популярных среди детей проектов.

Создание позитивного контента для детей и подростков невозможно без участия самих ребят, утверждают эксперты. Только благодаря коллаборации государства, специалистов социальной сферы и бизнеса, а также молодой аудитории можно добиться вовлекающих и популярных среди детей проектов.

Дискуссия состоялась в рамках V Всероссийской научно-практической конференции «Информационная безопасность и дети». Участники объяснили, какова роль государства в регулировании контента и на что важно обращать внимание авторам молодежных проектов.

По мнению Урвана Парфеньева, координатора Центра безопасного интернета, ведущего аналитика РОЦИТ, в создании позитивного контента важно регулирование со стороны государства. Спикер рассказал, что существуют четкие требования и критерии к его качеству как в интернете, так и в телевидении, печатных изданиях.

«Контент не может быть позитивным, если содержание не отвечает правовым и нравственным нормам. Важно поддерживать создание позитивного контента, чтобы была альтернатива той негативной информации, что сейчас есть в интернете».

Однако излишний формализм и чрезмерно строгий подход к созданию таких проектов может сделать их недостаточно востребованными, считает Евгений Сжёнов, научный руководитель информационно-аналитического центра «Научно-образовательная политика».

«Как родитель, я тоже надеюсь, что со временем будет меньше шокирующего контента. Но не будем забывать, что создание позитивного без прямого участия и координации подростков неэффективно. Нам нужно кооперироваться с молодыми ребятами, в том числе кумирами наших детей, пусть сами мы не всегда их понимаем. Эти яркие ребята открыты к диалогу», – подчеркнул эксперт.

Со спикерами согласилась Кристина Колесникова, директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение». По ее словам, в создании позитивного контента важно участие как государства, так и самой молодежи.

«Министерство просвещения, Общественная палата ведут активную работу в сотрудничестве с молодым поколением. Вовлекать детей – звучит просто, однако на деле требует серьезных и долгосрочных усилий. Но итогом такой коллаборации становятся по-настоящему интересные, уникальные молодежные проекты. Мы убедились в этом на собственном опыте, в рамках федерального проекта «Россия глазами детей», – рассказала Кристина Колесникова.

В ходе этой программы, которая разработана группой компаний «Просвещение» и проектом «ГЕРОИ», подростки со всей страны и ряда стран СНГ принимают участие в познавательных мероприятиях и соревнуются в творческих онлайн-марафонах. Победители, выбранные экспертами и представителями медиаиндустрии, участвуют в реалити-сериале «Россия глазами детей. Посмотрим», причем на всех этапах – от подготовки сценария до работы в кадре, пояснила спикер.

Участники обсуждения согласились, что нужно как можно чаще давать возможность детям и подросткам проявить себя в создании позитивного контента. При этом на начальных этапах можно привлекать в том числе блогеров, лидеров мнений и кумиров детей.

«Есть ребята, непохожие на своих сверстников, и они, порой, раскрываются с неожиданных сторон, могут воспринимать мир шире, пропускать через себя информацию, которую транслируют. Наша задача – помочь, направлять ребят. Глядя на ярких блогеров в информационном поле, мы видим те образы, которые они создают, но кто сказал, что эти образы не могут измениться», – заключила Кристина Колесникова.

Модераторами сессии выступили основатель и руководитель центра маркетинговых технологий и торговли «Умная страна», основатель социального проекта «Семья 3.0» Ольга Ручьёва и президент АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» Екатерина Аверкиева. Дискуссия состоялась в рамках V Всероссийской научно-практической конференции «Информационная безопасность и дети». Главная тема мероприятий – воспитание и социализация в цифровую эпоху.

Источник: ГК Просвещение