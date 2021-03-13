Начало учебного года не перенесут из-за выборов в Госдуму

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Новый учебный год в 2021 году начнется по расписанию — 1 сентября. Никаких переносов в связи с проведением выборов в Государственную думу не планируется.

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Выборы депутатов Государственной думы, а также региональные и местные выборы пройдут в России в единый день голосования 19 сентября.

Предполагается, что выборы могут растянуться на несколько дней - по опыту голосования по вопросу поправок в Конституцию. В таком случае вопрос переноса единого дня голосования либо начала учебного года был актуален, ведь многие избирательные участки находятся в школах. В Госдуму даже был внесен законопроект о праве регионов переносить начало учебного года.

Кравцов уже не первый раз опровергает перенос начала учебного года. Такое же заявление он сделал в конце января.

Фото: Ольга Брютова

Источник: @Наивный лис