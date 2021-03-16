«English: Your Career Step Up»: российские студенты поборются в знании делового английского

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Этой весной студенты со всех регионов страны смогут продемонстрировать свои навыки делового английского и самопрезентации на всероссийском конкурсе «English: Your Career Step Up».

Победители получат индивидуальные рекомендации от ведущих российских и международных экспертов по началу карьеры и развитию навыков в деловых коммуникациях на английском языке.

Мероприятие проводит «Лэнгвидж.Просвещение» (входит в ГК «Просвещение») совместно с Представительством издательства Pearson в России и НИУ «Высшая школа экономики» при поддержке компаний Kelly Services, Baker McKenzie и Российского профессорского собрания.

Конкурс позволит студентам представить себя в профессиональном сообществе на английском языке, демонстрируя умения деловой коммуникации, а также погрузиться в профессиональную среду и получить экспертные рекомендации по началу карьеры и реализации своих навыков.

Подать заявку на участие можно до 31 марта. Для этого нужно разместить свою видеопрезентацию в Instagram под хэштегом #englishcareer2021 и отправить ссылку вместе с информацией об участнике по адресу электронной почты: englishcareerstepup@gmail.com. Требования к видеопрезентации можно изучить на сайте конкурса.

«Знание языка – это способность понимать других, которая всегда была ключом к успеху. Даже в самые непростые исторические моменты никто не отменял необходимость сотрудничества. Так, советская торговая компания «Амторг» начала работать в Нью-Йорке в 1924 году, за 9 лет до установления дипломатических отношений между СССР и США. Это только один из тысяч примеров, что язык деловых людей, каковым является английский, – ключ к успеху не только в бизнесе», – рассказала генеральный директор «Лэнгвидж.Просвещение» Эльвира Маймина.

«Конкурс поможет студентам, хорошо владеющим английским языком, получить поддержку в построении карьеры от ведущих экспертов в области языкового образования и лидирующих компаний в сфере HR. Участники и победители конкурса станут заметны профессиональному сообществу, их видеорезюме попадут в базы лучших работодателей. Со своей стороны мощная команда соорганизаторов конкурса будет поддерживать участников на всех этапах соревнования, формируя сообщество студентов, заинтересованных в развитии умений деловой коммуникации на английском языке», – поделилась руководитель школы иностранных языков НИУ ВШЭ Екатерина Колесникова.

«Хорошее образование является ключевым фактором не только для развития человечества, но и для создания сильного общества и здоровой экономики. Международная образовательная корпорация Pearson поддерживает процесс непрерывного обучения и участвует в улучшении образовательных систем по всему миру, используя 250-летний опыт и традиции, в сочетании с современными технологиями. Мы рады возможности быть соорганизаторами конкурса «English: Your Career Step Up» и благодарим профессиональную команду педагогов и организаторов», – отметила директор представительства Pearson в России Анна Воронина.

Финалисты отборочного тура будут объявлены 16 апреля. Финальный тур и подведение итогов конкурса пройдут онлайн 23 апреля.