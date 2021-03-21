Педагогическая катастрофа: школы Кавказа названы худшими в России

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Три республики Северного Кавказа (Ингушетия, Дагестан и Чечня), а также Калмыкия оказались аутсайдерами первого в истории общероссийского рейтинга школьного образования.

Составляли рейтинг Рособрнадзор и Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО). Значит, государство само признало, что на Кавказе с педагогикой - катастрофа. Еще любопытнее то, что Рособрнадзор возглавляет Анзор Музаев - выходец именно из Чечни. Выходит, отчасти сам себя раскритиковал.

Поражает и то, что Ингушетия, занявшая последнее место в списке, получила на порядок меньше баллов (7,8 из 100 возможных), нежели ставший первым в стране Санкт-Петербург (92,1 балла).

Все школы оценивали по 12 критериям, в том числе по результатам ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, статистике поступления школьников в лучшие колледжи и вузы.

Что будут делать с отстающими регионами, непонятно. На пресс-конференции, где Музаев представлял итоги рейтинга, этому вопросу не уделили и 5 минут.

Источник: @Наивный лис