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Школьное питание — вопрос национальной безопасности

Руководитель партийного проекта «Здоровое питание — детям» Елена Нечаева уверена, что реформа школьного питания — первый и ключевой шаг к здоровью нации на годы и десятилетия вперед.

Вот что предлагают "Новые люди".

Во-первых, минимизировать содержание рафинированного сахара в школьных блюдах, заменить подсолнечное масло на оливковое, а для детей, страдающих непереносимостью лактозы, предусмотреть наличие альтернативного молока. 

Во-вторых, предложить школьникам самим выбирать блюда, по типу шведского стола с электронным меню, и фиксировать их выбор в электронных дневниках.  Эксперимент можно запустить в нескольких регионах уже в ближайшее время.

В-третьих, дать право родителям выбирать, с кем школе заключать договор на поставку продуктов питания. Это позволит отсечь от контрактов лоббистов.

За работой нововведений должен наблюдать специалист. Для этого Новые люди предлагают ввести в школах должность диетолога-организатора школьного питания.

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / Образование

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