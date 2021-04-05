В Новороссийске завершена работа Военно-патриотической площадки «Будущий воин» ДОСААФ

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В городе герое Новороссийске закончилась 3 и 4 смены военно-патриотической тематической площадки дневного пребывания «Будущий воин» с участием подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики – грантового проекта кубанского ДОСААФ.

В четырех сменах оборонно-спортивного лагеря дневного пребывания, проходивших с ноября прошлого по март нынешнего года приняли участие 100 подростков, 40 из которых считаются «трудными».

Работа площадки «Будущий воин» была организована на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ России в выходные, праздничные и каникулярные дни. В течение 4-х смен для подростков была организована обширная военно-патриотическая программа, ориентирующая ребят на занятия в кружках и секциях ДОСААФ России и Центра казачьей культуры, ознакомительные занятия по военно-техническим видам спорта и общефизической подготовке. В каждой смене проводились занятия по плаванию в бассейне с морской водой.

В течение каждой смены для подростков была организована просветительская программа, направленная на гражданское просвещение и повышение уровня правовой культуры, в том числе в сфере защиты прав и свобод гражданина.

Участники программы познакомились с военной службой, посетив 108 десантно-штурмовой полк, 162 отдельный разведывательный батальон 7 ДШД (г), Кубанский казачий зенитно-ракетный полк, Новороссийскую военно-морскую базу и патрульный корабль «Василий Быков».

Для ребят были проведены экскурсии на легендарную Малую землю, воинские мемориалы города-героя, площадь Героев Новороссийска, штаб Поста № 1, музей под открытым небом «Батарея капитана Зубкова» в Геленджике, крейсер-музей «Михаил Кутузов».

«Будущие воины» участвовали в городских мероприятиях, посвященных Дню Конституции России в филиале парка «Патриот» Новороссийской военно-морской базы, Дню героев Отечества, Дню защитника Отечества, Дню моряка-подводника.

Наиболее активные участники смены поощрены ценными подарками краевой оборонной организации, всем вручены дипломы о прохождении программы «Будущий воин». В завершающий день второго потока для ребят были организованы занятия по огневой подготовке, стрельба в электронном тире и выступления представителей Клуба исторической реконструкции «Слобода».

Главный итогом программы стало то, что часть ее участников выразили желание заниматься в секциях и кружках, действующих в Новороссийской морской школе ДОСААФ России.

Важно добавить, что уже в июне стартует новый этап проекта «Будущий воин», ставший победителем конкурса губернаторских грантов. Теперь его география будет расширена – работа площадок пройдет на базе организаций ДОСААФ сразу в четырех муниципалитетах края.

Шепелев Александр Владимирович,

РО ДОСААФ России Краснодарского края