Школьники из Новороссийска разработали механизм для очистки моря

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Ученики Морского технического лицея Новороссийска разработали устройство для исследования и уборки морского дна.

Разработка была представлена на конкурсе детских технологических и предпринимательских проектов «ПрофСтарт», который прошёл в Краснодарском крае при поддержке фонда «Вольное Дело».

Школьники из Новороссийска спроектировали 3D модель беспилотного аппарата, который может захватывать с морского дна образцы флоры, погружать их в специальные отсеки и доставлять на берег для изучения. Аппарат также может использоваться для очистки морского дна от мусора. Устройство дистанционно управляется с пульта. Проект занял первое место на конкурсе «ПрофСтарт» в номинации «Технологический стартап».

Первое место в номинации «Волонтёрские проекты» занял проект реставрации старых фотографий, представленный учениками Усть-Лабинского Лицея. С помощью специальных программ школьники восстанавливают порванные и выцветшие снимки военных и послевоенных лет и возвращают их ветеранам. Параллельно лицеисты изучают исторические периоды, к которым относятся фотографии, и пишут о них исследования и эссе.

Ученики усть-лабинского центра цифровых технологий «Техноспейс» представили на конкурсе эко-комиксы — иллюстрации на экологическую тематику, нарисованные от руки на использованной бумаге. Проект направлен на популяризацию экологичного образа жизни, осознанного потребления и повторного использования ненужных вещей и материалов.

Конкурс детских технологических и предпринимательских проектов «ПрофСтарт» состоялся в Краснодарском крае на этой неделе, в нём приняли участие школьники от 14 до 18 лет. Победители представят свои разработки на «Робофесте» — крупнейшем в Европе фестивале научно-технического творчества для школьников и студентов. «Робофест» появился по инициативе основателя фонда «Вольное Дело» Олега Дерипаски и проводится уже более 10 лет.

Источник: фонд «Вольное Дело»