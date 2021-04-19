Сплошная химия. МГУ и «Просвещение» приглашают на химический диктант

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15 мая по всей стране пройдет III Всероссийский химический диктант.

Тема диктанта – Химия для настоящего и будущего. Организаторы мероприятия: химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, группа компаний «Просвещение», Ассоциация учителей и преподавателей химии при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Российского союза химиков, Фонда Андрея Мельниченко, Российского химического общества имени Д.И.Менделеева.

Ключевая задача этой масштабной акции – популяризировать естественно-научное образование, продемонстрировать растущую роль химии в нашей жизни и жизни общества, а также повысить уровень химической грамотности среди всего населения: от школьника и студента до пенсионера и домохозяйки.

В каком случае воздушный шарик может быть легче самого воздуха, какое отношение Д. И. Менделеев имел к поэзии Серебряного века, когда «шипит» уксус, и почему в кабинете стоматолога применяется ультрафиолетовый свет? Каждый из нас знает больше, чем кажется, – ведь химия действительно повсюду.

Возрастных ограничений нет – школьники, родители, бабушки и дедушки, педагоги, представители самых разных профессий и все, кому интересно проверить свои познания в области химии, могут написать химический диктант онлайн или очно на ближайшей площадке.

Диктант состоится 15 мая 2021 года в 13:00 по местному времени. Мероприятие будет проходить сразу в двух форматах – очно и онлайн. На сайте химдиктант.рф можно выбрать формат участия и следовать инструкциям. Центральная офлайн-площадка в Москве – Химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

Участникам диктанта предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов разного уровня сложности. Каждый вопрос напрямую связан с химией – возможно, с некоторыми явлениями мы сталкиваемся каждый день, а про другие наверняка знаем из книг, интернета или СМИ. Чтобы ответить правильно, специальные научные знания вовсе не требуются – важно лишь немного порассуждать, вспомнить пару примеров из жизни и, самое главное, мыслить логически.