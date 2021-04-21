Иностранные студенты примут участие в олимпиаде, проходящей при поддержке Президентской библиотеки

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22 апреля 2021 года при поддержке Президентской библиотеки состоится межфакультетская олимпиада для иностранных студентов Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

В мероприятии примут участие учащиеся из разных стран, в том числе около 300 жителей Китайской Народной Республики, изучающих русский язык.

Участникам предстоит выполнить задания с использованием системы дистанционного тестирования знаний. Форма регистрации и вопросы будут доступны на специализированном сайте Президентской библиотеки.

Президентская библиотека 11-й год проводит олимпиады для российских и иностранных школьников с использованием системы дистанционного тестирования знаний. Из них два года проходит интерактивная олимпиада Президентской библиотеки «Россия в электронном мире» по предмету «Русский язык как иностранный» для школьников старше 14 лет и студентов, изучающих русский язык. В этом году в олимпиаде приняли участие учащиеся из 52 стран Европы, Азии и Африки.

Совместный проект Президентской библиотеки и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена станет ещё одним шагом в укреплении позиций русского языка и российского образования в зарубежном пространстве.

Сотрудничество двух учреждений ведётся с 2014 года. За это время было оцифровано более 22 тысяч журналов из фонда Фундаментальной библиотеки имени императрицы Марии Федоровны Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Это издания по педагогике, а также исторической, литературно-критической, социально-политической направленности и по вопросам русского языка. В их числе «Журнал Министерства народного просвещения» за 1834–1917 годы, «Доклады Академии наук СССР» за 1934–1936 годы, «Записки Академии наук» за 1862–1895 годы и другие.

Часть материалов представлена в открытом доступе на портале Президентской библиотеки. Ознакомиться с фондом учреждения в полном объёме можно в электронном читальном зале учреждения, расположенного в историческом здании Синода в Санкт-Петербурге. Также доступ к фонду библиотеки осуществляется через сеть центров удалённого доступа, которые находятся во всех 85 субъектах Российской Федерации и в 30 зарубежных странах.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки