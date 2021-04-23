Стало известно расписание ЕГЭ-2021
ЕГЭ-2021 пройдет с 31 мая по 2 июля. Проведение дополнительных испытаний назначено на 12, 13, 14 и 17 июля.
Первыми в списке значатся экзамены по географии, литературе и химии. Последними станут ЕГЭ по информатике и ИКТ, говорится в документе.
Полное расписание ЕГЭ-2021:
31 мая (понедельник) — география, литература и химия;
3 июня (четверг) — русский язык;
4 июня (пятница) — русский язык;
7 июня (понедельник) — математика профильного уровня;
11 июня (пятница) — история, физика;
15 июня (вторник) — обществознание;
18 июня (пятница) — биология, иностранный язык, письменная часть;
21 июня (понедельник) — иностранный язык, устная часть;
22 июня (вторник) — иностранный язык, устная часть;
24 июня (четверг) — информатика, ИКТ;
25 июня (пятница) — информатика, ИКТ;
28, 29 июня, 2 июля — резервные дни.
Источник: Живая Кубань
Категория: Новости / Образование