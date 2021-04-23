Стало известно расписание ЕГЭ-2021

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ЕГЭ-2021 пройдет с 31 мая по 2 июля. Проведение дополнительных испытаний назначено на 12, 13, 14 и 17 июля.

Первыми в списке значатся экзамены по географии, литературе и химии. Последними станут ЕГЭ по информатике и ИКТ, говорится в документе.

Полное расписание ЕГЭ-2021:

31 мая (понедельник) — география, литература и химия;

3 июня (четверг) — русский язык;

4 июня (пятница) — русский язык;

7 июня (понедельник) — математика профильного уровня;

11 июня (пятница) — история, физика;

15 июня (вторник) — обществознание;

18 июня (пятница) — биология, иностранный язык, письменная часть;

21 июня (понедельник) — иностранный язык, устная часть;

22 июня (вторник) — иностранный язык, устная часть;

24 июня (четверг) — информатика, ИКТ;

25 июня (пятница) — информатика, ИКТ;

28, 29 июня, 2 июля — резервные дни.

Источник: Живая Кубань