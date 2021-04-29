Фальков о бюджетных местах в ВУЗах

/Образование/

Медицинские, педагогические, инженерно-технические направления - на них больше всего бюджетных мест из-за большого спроса.

По субъектам РФ наибольшее количество мест будет направлено в крупные научно образовательные регионы:

Татарстан, Томская область, Красноярская область, Ростовская область и другие.

Динамика числа бюджетных мест: в Карачаево-Черкесской Республике будет больше бюджетных мест на 30 процентов. В Мурманской, Новгородской, Еврейской автономной области и других также ожидается увеличение. Увеличат число мест в зависимости, в том числе, от числа университетов.

Мы смотрим по динамике прироста и по региональной специфике.

При распределении КЦП учитываются запросы регионов.

С помощью нового механизма конкурсного механизма будет определяться число бюджетных мест.

Если в регионе несколько вузов, которые готовят педагогов, то будет наибольшее количество бюджетных мест там, где качество подготовки более высокое.

Должен быть сбалансирован подход к разным направлениям подготовки при распределении бюджетных мест.

Что касается математики, мы большое внимание уделяем ее развитию.

Несмотря на появление новых направлений подготовки, специальностей индустрии мы все равно должны готовить химиков, биологов, физиков. Количество мест по этим направлениям тоже будет увеличиваться. Увеличение количества касается и узких, и широких специальностей подготовки.

Мы учитывали специфику научных организаций, кооперация между системой высшего образования и НИИ. На 2022 год мы увеличили количество мест в аспирантуре на 1000 мест для должного притока молодежи в науку. Мы учитываем специфику особенностей приема аспирантов и особенности того, чем занимается НИИ - это фундаментальная наука или прикладная.

Сейчас мы нивелировали требования, понимая, что нужна разная наука. Увеличили такой вес защит кандидатских диссертаций в этом году. Увеличение также по ординатуре, и в основном эти места ушли в регионы.

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ

Источник: https://www.vesti.ru/broadcasts/61974