Усть-Лабинский лицей проводит отборочную олимпиаду по математике

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Усть-Лабинский лицей с углублённым изучением естественных наук приглашает шестиклассников принять участие в математической олимпиаде – первом этапе конкурсного отбора для поступления.

Усть-Лабинск, 29 апреля 2021 года, — Победители и призеры олимпиады пройдут в финальный тур, по результатам которого будет сформирован новый поток лицеистов.

Академический лицей с углублённым изучением математики, физики, химии, биологии и информатики открывается в Усть-Лабинске (Краснодарский край). Инициатор его создания — общественный деятель и основатель фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска. В лицее будут учиться одарённые и мотивированные дети со всей России. Он рассчитан на 475 человек, которые будут учиться пять лет — с 7-го по 11-й класс.

Готовиться к поступлению в лицей нужно заранее — претенденты на обучение проходят сложный конкурсный отбор. Профильная олимпиада по математике — один из этапов отбора. Олимпиада состоится 15 мая в 10:00 в Усть-Лабинской школе №2 по адресу: ул. Позиционная, д.171. Чтобы принять участие в олимпиаде, нужно заранее зарегистрироваться — заполнить анкету онлайн или записаться лично в школе №2.

Победители и призеры олимпиады примут участие в летней математической смене на базе школы №2. По итогам смены будет сформирован новый поток семиклассников лицея. Два первых потока были зачислены на обучение по образовательной программе Усть-Лабинского лицея в 2019 и 2020 годах. Их выбрали из 1500 учащихся школ Усть-Лабинского района.

Обучение в Усть-Лабинском лицее бесплатное. Для школьников из других регионов построен четырехэтажный кампус на 200 человек. Образовательная программа лицея не ограничивается основным учебным планом и включает дополнительные междисциплинарные курсы, проектно-исследовательскую работу и участие в интеллектуальных соревнованиях. С лицеистами работают не только учителя, но и тьюторы — педагоги, помогающие справиться с трудностями в учебе, а также социально-психологическая команда.

Территория Усть-Лабинского лицея занимает 27 тыс. кв. м. и включает учебный корпус, кампус и физкультурно-оздоровительный комплекс c 25-метровым бассейном. На улице для лицеистов будут оборудованы баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки, корты для большого тенниса, беговая дорожка и скалодром.

Источник: фонд «Вольное Дело»