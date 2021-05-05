«Не надо повторять». Конкурс классных часов к 9 Мая

В преддверии Дня Победы стартовал конкурс идей, посвященный воспитанию в школьниках уважительного отношения не только к исторической памяти, но и к своим современникам.

Организаторами мероприятия выступили Группа компаний «Просвещение», Еврейский музей и Центр толерантности. Отправить работу можно до 11 мая.

Человеческая память имеет свойство ухудшаться по мере удаления от событий прошлого. Казалось бы, мы все отчетливее понимаем, что 76 лет назад получили бесценный подарок – свободу и жизнь. Но люди, которые спасли мир от ужасов войны, уходят безвозвратно, а новое поколение воспринимает спасенный мир как данность. Помимо сохранения исторической памяти и дани уважения героям прошлого, задачей настоящего времени становится воспитание поколения, которое не допустит повторения столь масштабных конфликтов в будущем.

Школа и семья естественным образом становятся оплотом воспитания толерантности и уважения в подростковой и молодежной среде. Как лучше объяснить школьникам, что взаимная неприязнь – ксенофобия – по тем или иным признакам может иметь страшные последствия? Как связать в детском сознании мирное небо над головой и уважение к ближнему?

В поисках ответа на эти вопросы, Группа компаний «Просвещение», Еврейский музей и Центр толерантности объявляют конкурс «Не надо повторять», который проводится в ВКонтакте для всех желающих педагогов.

«Перед Днем Победы запускаются сотни, если не тысячи образовательных инициатив – педагогам и школьникам есть из чего выбрать. Но важно понимать, что праздник 9 Мая закончится, а воспитательный процесс продолжится и не остановится никогда. В год 76-летия мы решили развить тему уважения прошлого в сторону уважения к настоящему. Сам конкурс небольшой, проводится он в социальных сетях, но мы видим, насколько актуальной является тема. Думаю, есть вероятность утверждать, что мы масштабируем инициативу до всероссийского конкурса методических разработок», – прокомментировала директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова.

В срок до 11 мая включительно в комментариях под конкурсной публикацией необходимо оставить раскрытую идею классного часа, посвященного не событиям прошлого, а усилиям, которые можно приложить прямо сейчас для недопущения конфликтов в будущем.

«У нас в Центре толерантности есть любимая цитата: «Все войны начинаются в умах людей. В умах же происходит и поворот к миру». Толерантность – это не про «терпеть». «Терпеть» – это всегда про страдание и нарушение границ. Толерантность – искусство жить в мире различий, относится с уважением к «инаковости» другого и совместно искать точки соприкосновения, не допуская вражды и ненависти. Установки толерантности проявляются и формируются с самого детства, в повседневной жизни: в отношениях с близкими, с соседями, с одноклассниками. Понятие «другой» шире, чем представитель иной культуры или традиции. Оно включает в себя и особенности характера, внешности, состояния здоровья и т.п. Для толерантной личности любой «другой» интересен и близок, для нетолерантной – любое самое незначительное отличие – повод для ненависти. Инициативы педагогов по созданию в школе атмосферы безопасности для каждого, основанной на толерантном, уважительном отношении друг к другу – бесценный вклад в будущее без войн», – говорит Анна Макарчук, к.психол.н., директор Центра толерантности Еврейского музея.