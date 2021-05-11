В Минобразования Татарстана предупредили о фейках вокруг стрельбы в школе

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В интернете распространяется недостоверная информация о ЧП в Казани, заявила руководитель пресс-службы министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова.

В Казани при стрельбе в 175-ой школе погибли семь детей и учительница, около 20 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

Утром во вторник два молодых человека открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи. Одного из них оперативно задержали, второго ликвидировали. Известно, что оружие у них было зарегистрировано официально.

В эфире радио Sputnik руководитель пресс-службы республиканского министерства образования и науки Алсу Мухаметова подтвердила факт нападения на школу, однако отметила, что в интернете распространяется много фейковой информации.

"Что касается конкретно 175-ой школы, то действительно на школу совершено нападение. В настоящее время там работают силовые структуры и МЧС. Могу сказать, что сейчас очень много недостоверной информации, фейковой, распространяется по поводу того, что якобы и в 8-ой школе аналогичное произошло, и в 90-ой школе, и так далее – что и там стрельба. Все это не соответствует действительности. Мы созванивались, держим ситуацию под контролем – в этих школах все спокойно. И мы просим не репостить недостоверную информацию, просим родителей сохранять спокойствие и не верить недостоверной информации", – подчеркнула Алсу Мухаметова.

Детей из школы эвакуировали, с ними работают психологи. Организована горячая линия.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место ЧП, сообщил, что виновнику инцидента 19 лет, на него было официально зарегистрировано оружие, его пособники пока не определены.

На месте, помимо руководства республики, экстренных служб и медиков, находится региональный прокурор и подразделения Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело. В здании школы продолжаются оперативные действия.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/