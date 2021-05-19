Центр компетенций: зачем и почему?

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Константин Маркелов, ректор Астраханского госуниверситета, на Стратегической сессии АНО РСВ в рамках Российского форума «Молодежь и наука»:

Мы сразу с головой в этот проект [Центра компетенций] окунулись. Потому что это некий механизм, который позволяет выстроить работу напрямую с бизнесом не только для студентов, но и для преподавателей.

Моя мечта как ректора - я хочу догонять своих преподавателей в новых идеях, чтобы они вперед меня бежали, а не я тянул их за собой.

Мы собрали инженерный совет с инженерами Лукойла, преподавателями и студентами. Оказалось, они говорят на разных языках.

Центр компетенций должен выявить пробелы в компетенциях, чтобы стать востребованными в бизнесе в каждом регионе.

Мы через 10 дней проводим форум «Каспий 2021» по разным трекам. Такие площадки как раз и выявляют новые идеи. И Центр компетенций будет тем механизмом, который это соединение позволит нам создать. Иначе мы будем выпускать невостребованных специалистов. Бизнес их будет переучивать под себя, а научные исследования будут либо не применимы, либо не востребованы для бизнеса. Соответственно, не будет финансирования.

Обратная реакция для каждого молодого исследователя и студента очень важна и нужна. Центры компетенций в этом помогут.

Источник: Телеграм-канал