Психолог объяснил "зомбированием" нападение школьника в Пермском крае

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Десятиклассник напал с ножом на учительницу лицея в Пермском крае. Причиной его агрессии, скорее всего, стало "зомбирование" плохими новостями, предположил в интервью семейный психолог Сергей Ланг.

В пятницу в городе Березники Пермского края произошло нападение на учительницу лицея №1. Как сообщает РИА Новости, десятиклассник, который не состоял на учете у правоохранителей, пришел с ножом в класс и нанес женщине удар в область шеи. По информации властей, она находится в состоянии средней тяжести в больнице города Пермь.

В интервью радио Sputnik семейный психолог Сергей Ланг предположил, что школьник стал агрессивнее из-за "зомбирования" плохими новостями в интернете.

"Все общество в целом стало агрессивнее. Количество разборок среди взрослого населения тоже немалое. В первую очередь это связано с тем, что люди стали меньше времени уделять настоящему человеческому общению. Взрослые люди черпают информацию в интернете и "зомбируются" плохими новостями. Тоже самое касается и детей", - объяснил Сергей Ланг.

Нападение ученика произошло через десять дней после стрельбы в учебном заведении в Казани, где погибли люди. Семейный психолог считает, что в эти события могут быть связаны.

"Подросток может думать, что хочет всех уничтожить, но не делает это. Всегда трудно быть первым. Когда подросток узнает, что кто-то до него на кого-то напал, то у него начинается цепная реакция, он хочет присоединиться. Я убежден в том, что это далеко не последний случай в ближайшее время", - рассказал Сергей Ланг.

Чтобы избежать подобной агрессии в школах в будущем, семейный психолог советует родителям больше говорить с детьми.

"Главный совет родителям, поскольку он несут ответственность за поступки своих детей. Разговаривайте с детьми, ходите с ними в кино, ходите в парки. Нужно научиться разговаривать с ними, а для этого нужно рассказывать ему и о том, как у вас дела. Родителям надо научиться делиться своими переживаниями с детьми, тогда и дети станут так делать", - посоветовал Сергей Ланг в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/