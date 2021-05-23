Годовой доход ростовской заведующей детсадом превысил 8 млн рублей

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Управление администрации Ростова-на-Дону опубликовало данные о доходах заведующих муниципальных детских садов.

Больше других задекларировала Татьяна Михайловская, которая руководит детским садом № 142.

Доход Михайловской составил более 8,6 млн рублей против 1,6 млн рублей годом ранее.

Возможно, рост доходов заведующий связан с продажей недвижимости. По декларации заведующая владеет только машиной Kia Rio, хотя в прошлом году в ее собственности значились земельный участок и жилой дом.

На втором месте по уровню дохода идет заведующая детским садом № 123 Лилит Мелконян, которая в прошлом году задекларировала 3,9 млн рублей (в 2019-м году 900 тыс рублей). Скорее всего, увеличение дохода заведующей связано с продажей квартиры.

На третьем месте заведующая детского сада № 175 Ирина Садко ( 3,6 млн рублей в 2020 году, что на 2,4 млн рублей больше, чем в 2019 году). Из декларации Садко исчезла квартира площадью 45 кв. м.

Большинство же заведующих детскими садами в Ростове зарабатывают по официальным данным от 700 тыс до 1,5 млн рублей.

Источник: Телеграм-канал