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Военнослужащие и юнармейцы Зернограда приняли участие в учебно-полевых сборах

Военнослужащие Южного военного округа и юнармейцы Зернограда приняли участие в учебно-полевых сборах.

Юнармейцы получили знания и практические навыки по огневой, тактической, строевой подготовкам, химической и биологической защиты, тренировались оказывать первую медицинскую помощь, приняли участие в военно-спортивных эстафетах.

В завершении сборов ребята на базе воинской части ЮВО выполнили стрельбы из боевого оружия – автомата Калашникова.

Грамотами управления образования Администрации Зерноградского района были награждены призёры и победители по разборке-сборке автомата, а также в беге на 100 метров и подтягивании.

В полевых занятиях приняли участие 82 десятиклассника.

Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев

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Категория: Новости / Образование

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