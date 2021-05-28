Как родителям помочь подростку справиться с депрессией?

/Образование/

Всемирная организация здравоохранения сравнивает депрессию с эпидемией, особенно пугающими выглядят данные по подростковой заболеваемости.

Пока же дети испытывают психологические трудности, взрослые открещиваются от симптомов и оставляют подростков наедине и с недугом, и с вердиктом «не валяй дурака». Как исправить ситуацию, определить депрессию у ребенка и что с этим делать – расскажут слушателям «Родительского университета» 26 мая в 18:30.

Для старшего поколения депрессия все еще остается чем-то несерьезным и надуманным: далеко не все пришли к пониманию, что проблемы с психикой так же реальны, как со спиной или горлом. А вместе с тем от депрессии по данным ВОЗ страдают более 300 миллионов человек – и в эту статистику попадают лишь люди, решившиеся на визит к врачу.

Вопреки стереотипам, подростки знают о своем физическом и ментальном здоровье намного больше, чем их родители, и могут заявить взрослым о сложившихся проблемах и трудностях. На что зачастую получают ответ «не грусти и не выдумывай» или ставшее классическим «у меня и у твоих бабушек-дедушек никаких депрессий не было, тебе просто нечем заняться».

Этот подход – прямая противоположность к столь необходимому «включению» родителей в детей, причем вредящая подросткам не меньше самого заболевания, считает Елена Кузина – психолог-методолог проекта ГЕРОИ и эксперт федерального проекта ГК «Просвещение» – «Родительский университет: PRO-Родители».

26 мая в 18:30 в Москве пройдет очный лекторий с психологом «Депрессивное поколение: откуда у наших детей тревожные расстройства?».

Вместе с экспертом в пространстве на Никитском бульваре все желающие смогут обсудить важнейшие вопросы: что в поведении ребенка должно вызывать тревогу? На каком этапе необходимо включаться в решение проблемы и есть ли шанс у подростка справиться самостоятельно? Как создать среду, в которой подростку будет проще бороться с депрессией и не заработать рецидив?

«Наше отношение к любым психологическим проблемам – печальное наследие советской эпохи, воспоминания о принудительной госпитализации в специальных учреждениях и вера, что у советского человека нет ни секса, ни буржуазных депрессий. Но наши дети – поколение другой эпохи, более того, даже мы в 2021 году куда более склонны к психологическим проблемам. Закрывая на них глаза или ругая себя (что бывает крайне часто) за грусть и апатию, мы усугубляем ситуацию и сами лишаем себя возможности жить без депрессии. А ведь страдать не обязательно – давайте уже примем этот факт», – комментирует Елена Кузина.

На очном лектории слушатели смогут разобрать личные вопросы и ситуации. К участию приглашаются не только взрослые, но и сами подростки – выступление эксперта будет полезно тем, кто хочет научиться разговаривать с родителями и педагогами о личных трудностях без стеснения и чувств вины и страха.

Мероприятие пройдет по адресу Никитский бульвар 15/16, в 7 минутах от м. Арбатская.

Открытый лекторий организован проектом «Родительский университет: PRO-родители» ГК «Просвещение», проектом ГЕРОИ и Фондом Яны Поплавской.