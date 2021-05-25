Школьники из Краснодарского края стали призерами кулинарного конкурса

В новом учебном году они получат главный приз – специальные мастер-классы от профессиональных шеф-поваров.

«Здоровый образ жизни – это привычка, сформировать которую проще всего в молодом возрасте. И первым шагом в этом направлении является, конечно же, правильное питание. Именно поэтому данная инициатива — это не только веселое времяпрепровождение для детей, но и вклад в здоровье подрастающего поколения. Кроме того, нельзя не отметить, что работа в команде дает прекрасную возможность для развития коммуникативных навыков и креативности», - добавляет Мясищева Елена Валерьевна, начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.