В Волгограде студентам-сиротам не выплатили компенсацию в общей сумме 700 тыс рублей 

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Прокуратура провела проверку и выяснила, что 11 студентов Волгоградского аграрного университета учились на очной бюджетной форме и находились на полном государственном обеспечении, поскольку были сиротами.

Этим студентам университет должен был выплатить компенсацию в том числе и на покупку одежды и обувью, однако этого сделано не было.

Прокуратура обратилась в суд, который постановил взыскать в пользу студентов из числа детей-сирот компенсации на общую сумму порядка 700 тыс рублей.

"По мере вступления решений в законную силу, их исполнение будет взято прокуратурой Советского района Волгограда на контроль", - сообщили в прокуратуре области.

Источник: Телеграмм-канал