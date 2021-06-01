Владимир синяговский: Ради них мы живём и трудимся, строим планы на будущее...

Дети – наше настоящее и будущее, воплощение наших надежд.

Ради них мы живём и трудимся, строим планы на будущее.

В подрастающем поколении мы видим не только свое будущее, но и Кубани, и всей страны в целом.

Мы гордимся нашими юными талантами и помогаем им стать настоящими патриотами, любящими свой край и страну.

В этот праздничный день особые слова благодарности мы говорим родителям, бабушкам и дедушкам, кто вкладывает силы, знания в воспитание и развитие юных граждан нашей страны, щедро даря им своё душевное тепло.

Наша благодарность всем педагогам, воспитателям, медицинским и социальным работникам, приемным родителям и опекунам.

Искренне желаю всем нашим юным землякам крепкого здоровья, счастья и лучшей защиты на земле – любви близких людей!

Мира и добра!" - отметил депутат Госдумы Владимир Синяговский.