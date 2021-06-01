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Владимир синяговский: Ради них мы живём и трудимся, строим планы на будущее...
Депутат Госдумы Владимир Синяговский поздравил своих земляков с праздником - Днем защиты детей.
"Уважаемые земляки! Тепло и сердечно поздравляю вас с самым светлым и добрым праздником лета – Днем защиты детей!
Дети – наше настоящее и будущее, воплощение наших надежд.
Ради них мы живём и трудимся, строим планы на будущее.
В подрастающем поколении мы видим не только свое будущее, но и Кубани, и всей страны в целом.
В подрастающем поколении мы видим не только свое будущее, но и Кубани, и всей страны в целом.
Мы гордимся нашими юными талантами и помогаем им стать настоящими патриотами, любящими свой край и страну.
В этот праздничный день особые слова благодарности мы говорим родителям, бабушкам и дедушкам, кто вкладывает силы, знания в воспитание и развитие юных граждан нашей страны, щедро даря им своё душевное тепло.
Наша благодарность всем педагогам, воспитателям, медицинским и социальным работникам, приемным родителям и опекунам.
Искренне желаю всем нашим юным землякам крепкого здоровья, счастья и лучшей защиты на земле – любви близких людей!
Мира и добра!" - отметил депутат Госдумы Владимир Синяговский.
В этот праздничный день особые слова благодарности мы говорим родителям, бабушкам и дедушкам, кто вкладывает силы, знания в воспитание и развитие юных граждан нашей страны, щедро даря им своё душевное тепло.
Наша благодарность всем педагогам, воспитателям, медицинским и социальным работникам, приемным родителям и опекунам.
Искренне желаю всем нашим юным землякам крепкого здоровья, счастья и лучшей защиты на земле – любви близких людей!
Мира и добра!" - отметил депутат Госдумы Владимир Синяговский.
Категория: Новости / Образование