Высокотехнологичный химический Приоритет

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3 июня в рамках ПМЭФ ректор РХТУ Александр Мажуга заключил соглашения о сотрудничестве с Алексеем Лихачевым, генеральным директором ГК «Росатом» и Сергеем Куликовым, председателем правления УК «РОСНАНО».

Соглашение РХТУ с ГК «Росатом» предусматривает активную научно-исследовательскую работу в целях развития в России высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ».

В рамках сотрудничества вуза и госкорпорации будет разработан и реализован комплексный научно-технологический проект по обработке, утилизации и обезвреживанию техногенных отходов, а также технологии получения товарных продуктов из промышленных отходов.

Кроме того планируется совместная реализация программ ранней профориентации и других образовательных инициатив для общеобразовательных школ и организаций среднего профессионального образования, включая программу «Менделеевские классы», в городах присутствия ГК «Росатом».

В свою очередь, РОСНАНО и РХТУ договорились сотрудничать в области высокотехнологичной химии для развития технологий в строительстве, медицине, энергетике и переработке отходов.

В рамках совместной работы будет создан консорциум для проектирования и внедрения технологии глубокой утилизации и нейтрализации многокомпонентных отходов и планируется выпуск отечественных ультрафильтрационных мембран для очистки воды.

Примечательно, что сегодня же состоялось подписание соглашение о технологическом партнерстве между РОСНАНО и ГК «Росатом». Обе корпорации будут взаимодействовать и развивать проекты в области новых материалов, систем накопления энергии, обращения с отходами и других.

РХТУ как опорный университет химического комплекса России, становится точкой сборки научно-образовательных проектов и инициатив, жизненно важных для российских госкорпораций, целью которых является реализации единой государственной научно-технической и инновационной политики.

Александр Мажуга, ректор РХТУ, специально для НОП:

«В РХТУ мы готовим научные и инженерные кадры для химического комплекса России, создаем и разрабатываем новые наукоемкие технологии и нацелены на трансформацию химической отрасли.

Программа развития нашего университета построена на интеграции науки и образования с промышленностью и бизнесом.

В кооперации с Росатомом и РОСНАНО, и в рамках программы «Приоритет-2030», мы сможем в полной мере реализовать поставленные задачи».

Источник: Телеграм-канал