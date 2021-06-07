Поколение, которому мало. Как образование меняется под напором EdTech и зумеров?

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Обучение – это не только про уроки, а технологии – это совсем не про компьютер в библиотеке. Перед нами поколение, которому мало бумажных книг, мало учителя у доски, мало предметных знаний и однозначно мало одной реальности. «Так что же вам нужно? И, главное, для чего?» – на эмоциональный вопрос миллионов учителей, родителей и создателей контента отвечают EdTech-эксперты и сами зумеры в финальный день ПМЭФ Юниор.

«Может ли TikTok заменить урок литературы, а Minecraft – урок ОБЖ?». Два года назад такой вопрос даже не попал бы в повестку, не говоря о дискуссии на самом крупном форуме страны. Но сейчас 2021 год и ПМЭФ носит название «Снова вместе. Экономика новой реальности». Логично, что такой экономике необходимо и новое образование.

Школа перестает быть вещью в себе, она вынуждена тянуться за развитием технологий, медиа и культурной полифонией. Плохо ли это? Точно не для молодого поколения, которому предстоит жить в мире неопределенности и постоянного обновления. А вот классическим игрокам сцена может казаться уже не такой понятной и удобной.

Обе стороны встретились на дискуссии «Весь мир в кармане: технологии, которые созданы для вас», организованной Группой компаний «Просвещение». По ее итогам мы сформулировали 8 вызовов для школы будущего: как их видят юные участники ПМЭФ, эксперты EdTech и создатели образовательного контента с 90-летней историей.

TikTok и YouTube окажутся рядом с учебниками

Школьники используют социальные сети и ролики для подготовки к урокам и экзаменам. Умные алгоритмы сами предлагают похожий контент, что позволяет самостоятельно формировать свою «ленту», исходя из предпочтений и учебных задач. Стоит ли отказываться от такого инструмента школа?

Одна из участниц сессии — Полина Трескина. отметила, что именно TikTok во многом помог подготовиться ей к ОГЭ и сдать экзамены на отлично. Другой школьник, Игорь Александров, согласился, что новые форматы позволяют поколениям Z и Альфа погружаться в предмет с большей мотивацией: «Видео популярны для молодежи не просто так, надеюсь, создатели образовательного контента это учтут. Посмотреть видео о том, почему бабочка летает, послушать комментарий ученого, — все это гораздо интереснее, чем прочесть четыре параграфа в учебнике».

Возможно появление единого канала коммуникации по вопросам образования

«Каналов коммуникации, где мы присутствуем одновременно, очень много. Какие-то мы используем для развлечения, какие-то для общения, что-то для учебы. Для молодого человека это удобно. Но не всегда это комфортно для учителя, с которым вы общаетесь там, где удобно вам, а не ему. Мы поговорили с педагогами: они используют от 3 до 15 каналов коммуникации ежедневно — это крайне сложно», — поделился Сергей Марданов, Директор по связям с университетами Mail.ru Group.

Решением эксперт видит создание единой платформы для общения учителей, родителей и самих школьников. Уже разработано приложение «Сферум», которое используется в 11 000 школ России. «На мой взгляд, надо все-таки иметь разделенные коммуникации: отделять общение по вопросам образования от личной сферы, где можно отдыхать и играть», — добавил спикер.

Цифра не разрывает связь с реальностью, а меняет ритуалы общения

Снижает ли навыки коммуникации общение в онлайн?

Мнения участников дискуссии разделились необычным образом. Юные эксперты ПМЭФ настаивали, что из-за перехода в дистант связь с реальностью теряется, а коммуникативные навыки ухудшаются.

«Поколение Альфа даже не здоровается друг с другом, когда заходит в класс. Более того, в социальных сетях намного легче вести коммуникацию. Можно создать образ, писать что угодно и не отвечать за это. В офлайн-формате так нельзя», — высказал свои опасения школьник Александр Семенков.

Сергей Марданов, Директор по связям с университетами Mail.ru не согласился с юным коллегой, заявив, что граница между онлайном и офлайном в современности не такая жесткая. «Мы готовимся к выходу в любую реальность, создаем себе образы везде: мы одеваемся, красимся, выбираем стиль общения. Ритуалы меняются. Раньше люди в знак приветствия терлись друг об друга носами или делали реверансы, сейчас этого нет. Так что отсутствие рукопожатий — это просто смена ритуалов», – прокомментировал он.

Будущее за гибридной формой образования

«Пандемия подстегнула использование технологий в образовании. Вся страна сидела на дистанционке, это был вызов всей системе, учителям, родителям и детям. Но эта история показала, что споры об онлайн-образовании и традиционной форме, заменах и перестановках, появившиеся еще до начала пандемии, не нужны. Наша задача сейчас — подобрать правильное сочетание компонентов», — уверен Павел Зенькович, вице-президент Группы компаний «Просвещение».

Как отметил эксперт, для обучения и получения знаний онлайн-технологии дают множество возможностей, которые несомненно повышают качество образования: равный доступ, погружение в предмет, индивидуальный подход и самостоятельный выбор лучшего контента.

Но происходящее в школе — это не только получение знаний. Это гибкие навыки, возможность применить их в социуме, социализация и общение. «Способа учиться применять знания и договариваться лучше, чем в школе и в офлайн-формате, человечество пока не придумало. Лидером в XXI веке станет страна, которая первой научится правильно сочетать формы обучения» — резюмировал спикер.

Необходим механизм верификации образовательного контента

Технологии, какими бы передовыми они ни были, — это форма и приложение к основной части — содержанию. По словам вице-президента Группы компаний «Просвещение» Павла Зеньковича, ранее монополию на этот контент имели учителя, которые с помощью учебников и собственного опыта несли слушателям знания. Сейчас у нас есть возможность получить контент из разных источников, но насколько он достоверен?

«Насколько потребляемый вами контент соответствует требованиям? Насколько он реально поможет сдать ЕГЭ и ОГЭ? Соответствует ли он требованиям вузов, в которые вы планируете поступать? У нас должен быть формат, позволяющий верифицировать контент, чтобы подписываясь на платформу, отдавая за использование деньги, вы не потеряли ресурс впустую. И это уже задача для офлайна. Прежде чем загрузить что-то в цифру, нужно это создать в реальности», — напомнил он участникам.

Тренд на геймификацию в образовании

Эксперт из Mail.ru Group уверен, что образование будет меняться в сторону геймификации, потому что именно на такой формат есть запрос у детей и родителей.

«Вы привыкли к TikTok, к развивающим играм, где можно прокачивать свои навыки. У нас всех появилась привычка тянуться к смартфону и использовать именно его как средство коммуникации с окружающим миром. Нам это удобнее, чем физическое общение», — обратился к слушателям Сергей Марданов.

Спикер предположил, что образование будет переходить именно в формат коммуникации через телефон. «Да, использование их в школе в таком количестве запрещено СанПиНом, значит, присутствие смартфонов будет усиливаться вне школы», – добавил представитель Mail.ru.

Школа нуждается в современных учителях, а учителя – в престижной профессии

Являются ли учителя обязательным элементом образовательного процесса?

Мнения, несмотря на всю фундаментальность утверждения, разделились.

Юные участники ПМЭФ справедливо заметили, что применение новых технологий в образовании неизбежно, но для этого сами учителя должны разбираться в сути VR, AR, уметь их применять.

«Педагогу нужно быть с учениками на одной волне, чтобы не возникало разделяющей их пропасти. Учителя должны остаться, как и учебники, но все с приращением новых технологий» — отметил школьник Артем Самуйлов.

Генеральный директор онлайн-школы программирования для детей «Кодабра» Дарья Абрамова согласилась, что этот разрыв необходимо сокращать, но напомнила про одну из ключевых проблем — престиж профессии учителя.

«Я много общаюсь с учителями информатики в школе и понимаю, что этот предмет сложно изменить. Почему? Да потому что крутые айтишники не идут работать в школу, а идут в крупные корпорации», — прокомментировала эксперт. «Если VR и искусственный интеллект добавить в образование, это, с одной стороны, привлекло бы грамотных людей, а с другой — упростило работу учителей, потому что технологии будут закрывать большой спектр задач», – предположила модератор секции.

Школьник Игорь Александров дал свой ответ на вопрос о способах привлечения квалифицированных педагогов в школу: «Возможно, моя идея из разряда фантастики, понимаю, что повернуть образовательную машину — задача не из простых. Но сейчас в школу не всегда приходят учителя с высокой мотивацией. Я считаю, что подействовать можно через изменение программы подготовки педагогов: надо ввести дополнительные испытания для учителей, например, задачу создать интересный формат урока».

Другой участник ПМЭФ Юниор высказал противоположную идею. С точки зрения Александра Семенкова, с учителей можно в принципе снять часть задач. «Можно отобрать культовых специалистов из МГУ, ВШЭ или Оксфорда, чтобы они транслировали информацию с общей платформы. Учителя же будут в школе проверять навыки на практике. В этом случае не нужно будет каждый день приезжать на очные занятия. Об этом скажу отдельно — необходимо учитывать биологические особенности организма, не все эффективно могут заниматься с 9 до 14:00».

Павел Зенькович вступился за педагогов, напомнив автору еще первого кейса про TikTok и ОГЭ, что нельзя отдать всю благодарность за высокие отметки платформе с видео. «Я понимаю, новые технологии помогают систематизировать знания, особенно в стрессовых ситуациях. Но основа успеха — это ты сама и твои учителя. Как бы ни развивались технологии в будущем, мы и сами в „Просвещении“ активно внедряем VR и AR, но основа лежит в живом общении и людях», — отметил эксперт.

В школьном образовании должно быть больше практики

Участники сессии сошлись во мнении, что самая лучшая форма запоминания информации — это применение ее на практике. Осталось определиться, какой формат наиболее подходит всем участникам образовательного процесса.

Школьники выразили идею, что на помощь может прийти VR. Уже есть возможность создавать химические и физические лаборатории в виртуальном пространстве, проводить там опыты и пробовать свои силы в профессии. Участники ПМЭФ Юниор добавили, что понимают: внедрить в школу такие инновации быстро не получится, но на текущем этапе можно было бы проводить практические занятия чаще и учитывать индивидуальные особенности восприятия информации – предоставлять разные формы от учебников до видео и аудио.

«У нас в Артеке регулярно проводились выездные экскурсии, которые позволяли мне лучше понять естественные науки. Было бы очень здорово, если бы в школах ввели образовательные модули с выездом в заповедники, парки, ведь наглядность — один из элементов, который позволяет усваивать информацию проще», — добавила Полина Трескина.

Павел Зенькович рассказал участникам, что «Просвещение» уже работает над решением этой задачи. «Я понимаю, что важно пощупать, потрогать, осознать практическую сторону любого вопроса еще в школе. Для старшеклассников особенно важен выбор профессии. Мы сейчас активно сотрудничаем со школами, поставляем оборудование для предпрофильных классов, в их числе медицинское, инженерное, IT. К моменту перехода на новую ступень образования школьника необходимо максимально прокачать, помочь ему понять, чему он хочет посвятить будущее», – прокомментировал идею вице-президент Группы компаний «Просвещение».

Станут ли идеи, высказанные в рамках дискуссии на ПМЭФ Юниор, реальностью – пока не ясно. Но формат обсуждения EdTech с теми, кто не только будет пользоваться всеми возможностями «мира в кармане», но и стал причиной его появления, однозначно может зарекомендовать себя как эффективный.

Источник: ГК Просвещение