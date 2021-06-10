QS World University Rankings 2021/2022

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В обновленном рейтинге QS лучших университетов мира 2021/2022 традиционно верхушку рейтинга заняли вузы из США и Великобритании. Неплохую конкуренцию им составили вузы из Китая, Сингапура, Австралии. Что же касается российских университетов, то в ТОП-500 вошли 17 университетов:

78 место - МГУ (с баллом 65,6);

242 - СПбГУ (39,2);

246 - НГУ (38,8);

272 - ТГУ (36,6);

281 - МГТУ им. Н.Э.Баумана (36,2);

290 - МФТИ (35,1);

305 - НИУ ВШЭ (34,1);

317 - РУДН (33,4);

319 - НИЯУ МИФИ (33,1);

347 - К(П)ФУ (31,4);

351 - УрФУ (31,3);

362 - МГИМО (30,8);

365 - ИТМО (30,5);

393 - СПбПУ (24,4);

395 - ТПУ (28,3);

461 - ДВФУ (25,4);

487 - НИТУ МИСиС (24,4)

Еще 31 университет занял места с 531 по 1300.

Оценка вузов проводилась на базе 6 критериев: научная репутация, репутация вуза среди работодателей, соотношения ППС и числа студентов, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и доли иностранных преподавателей.

Если сравнивать результаты с прошлым годом, то всего российских вузов в рейтинге стало больше - 48. В 2020 году их было 28. В ТОП-500 вошли те же 17 университетов, что и в прошлом году, однако динамику движения в рейтинге они показали разную. Так улучшили свои позиции МГТУ им. Н.Э.Баумана, РУДН, К(П)ФУ, СПбПУ, ТПУ, ДВФУ. Остальные призеры ТОП-500 заняли более низкие строчки в рейтинге, в равнении с 2020 годом.

Большая часть вузов, занявших наиболее высокие места среди российских университетов, является участниками завершившейся программы развития 5-100.

В совокупности данные свидетельствуют о том, что системная работа, выстроенная в ее рамках продолжает давать результат - общий уровень университетского образования получает все большее признание.

Однако тот факт, что в рамках новой программы развития «Приоритет 2010» заложена «смена приоритетов» и ориентация на внутренний вектор, вместо погони за рейтингами несколько сгладит важность занятия конкретных мест.

Источник: www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022