QS World University Rankings 2021/2022
В обновленном рейтинге QS лучших университетов мира 2021/2022 традиционно верхушку рейтинга заняли вузы из США и Великобритании. Неплохую конкуренцию им составили вузы из Китая, Сингапура, Австралии. Что же касается российских университетов, то в ТОП-500 вошли 17 университетов:
78 место - МГУ (с баллом 65,6);
242 - СПбГУ (39,2);
246 - НГУ (38,8);
272 - ТГУ (36,6);
281 - МГТУ им. Н.Э.Баумана (36,2);
290 - МФТИ (35,1);
305 - НИУ ВШЭ (34,1);
317 - РУДН (33,4);
319 - НИЯУ МИФИ (33,1);
347 - К(П)ФУ (31,4);
351 - УрФУ (31,3);
362 - МГИМО (30,8);
365 - ИТМО (30,5);
393 - СПбПУ (24,4);
395 - ТПУ (28,3);
461 - ДВФУ (25,4);
487 - НИТУ МИСиС (24,4)
Еще 31 университет занял места с 531 по 1300.
Оценка вузов проводилась на базе 6 критериев: научная репутация, репутация вуза среди работодателей, соотношения ППС и числа студентов, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и доли иностранных преподавателей.
Если сравнивать результаты с прошлым годом, то всего российских вузов в рейтинге стало больше - 48. В 2020 году их было 28. В ТОП-500 вошли те же 17 университетов, что и в прошлом году, однако динамику движения в рейтинге они показали разную. Так улучшили свои позиции МГТУ им. Н.Э.Баумана, РУДН, К(П)ФУ, СПбПУ, ТПУ, ДВФУ. Остальные призеры ТОП-500 заняли более низкие строчки в рейтинге, в равнении с 2020 годом.
Большая часть вузов, занявших наиболее высокие места среди российских университетов, является участниками завершившейся программы развития 5-100.
В совокупности данные свидетельствуют о том, что системная работа, выстроенная в ее рамках продолжает давать результат - общий уровень университетского образования получает все большее признание.
Однако тот факт, что в рамках новой программы развития «Приоритет 2010» заложена «смена приоритетов» и ориентация на внутренний вектор, вместо погони за рейтингами несколько сгладит важность занятия конкретных мест.
Источник: www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
Категория: Новости / Образование