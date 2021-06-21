Это экзамен для всех

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Депутат Госдумы Владимир Ильч Синяговский прокомментировал ход ЕГЭ на Кубани:

"В Краснодарском крае единый государственный экзамен сдают более 28 тысяч выпускников.

Процесс требует высокого уровня организации, важен вопрос безопасности. Год выдается сложным, недавние события показывают, что требовалось усиление в охране учебных заведений. К сожалению, и пандемийная повестка пока не уходит в сторону. Надеюсь, что при всей сложности организации сдачи единого государственного экзамена, мы своевременно дадим нашим выпускникам путевки в жизнь."