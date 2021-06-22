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Среди несовершеннолетних осужденных  Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю проведен конкурс "Лучший по профессии"

В Блореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди несовершеннолетних осужденных – учащихся профессионального училища.

 

В конкурсе приняли участие несовершеннолетние осужденные, проходящие обучение востребованным на рынке труда рабочим специальностям - швея, электросварщик ручной сварки, облицовщик-плиточник, электрослесарь строительный.

Проверка уровня профессиональной подготовки осужденных проходила в три этапа: презентации рабочей профессии, теоретической и практической частей. Каждый из этапов конкурса оценивало по бальной системе компетентное жюри в составе опытных мастеров производственного обучения и сотрудников отдела воспитательной работы . 

После подведения общих итогов, несовершеннолетним осужденным, продемонстрировавшим успешное освоение рабочей специальности и набравшим наибольшее количество баллов, были торжественно вручены почетные грамоты. Кроме того, участники конкурса, занявшие призовые места,  будут поощрены правами начальника воспитательного учреждения. 

Конкурс "Лучший по профессии" проводится с целью повышения  качества профессионального обучения несовершеннолетних осужденных, повышения их интереса к освоению рабочих профессий, совершенствования форм и методов производственного обучения в профессиональном образовательном учреждении Белореченской воспитательной колонии. 

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК

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Категория: Новости / Образование

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