Сборная России по физике завоевала 2 золотых и 3 серебряных медели Европейской олимпиаде по физике (EuPhO)

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Национальную сборную по физике традиционно тренируют преподаватели Лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ. За победу наших ребят на «Европе» мы должны быть признательны Виталию Шевченко и Михаилу Осину.

Даниил Житов, Москва

Тимур Прядилин, Москва

Анжелика Бускина, Московская область

Александр Раскатов, Свердловская область

Даниил Коблов, Санкт-Петербург

Это супер! Поздравляем!