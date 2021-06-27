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Сборная России по физике завоевала 2 золотых и 3 серебряных медели Европейской олимпиаде по физике (EuPhO)
Национальную сборную по физике традиционно тренируют преподаватели Лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ. За победу наших ребят на «Европе» мы должны быть признательны Виталию Шевченко и Михаилу Осину.
Даниил Житов, Москва
Тимур Прядилин, Москва
Анжелика Бускина, Московская область
Александр Раскатов, Свердловская область
Даниил Коблов, Санкт-Петербург
Это супер! Поздравляем!
Категория: Новости / Образование