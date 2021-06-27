Виктор Чернявский: за пять лет на Кубани построено 50 школ

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Региональный координатор проекта «Единой России», депутат ЗСК края Виктор Чернявский отчитался о реализации нацпроекта «Образование» и партпроекта «Новая школа».

В 2020-2021 годах на реализацию национального проекта «Образование» направлено почти 7 млрд рублей.

В этом году строятся 10 детских садов, семь из которых планируется ввести уже в этом году. Также в стадии строительства находятся 27 школ, 12 из них – 7 тысяч дополнительных мест ? запланированы к завершению в 2021 году.

В 2020 году обновлена материально-техническая база предметных кабинетов в 101 школе во всех 44 муниципальных образованиях края. Также созданы дополнительные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в трех государственных учреждениях (школа-интернат № 2 г. Сочи, школа № 15 г. Краснодара, школа-интернат пос. Паркового Тихорецкого района).

Обновление спортивной инфраструктуры в сельской местности имеет большое значение для жителей, ? в 2020 году проведен капитальный ремонт 11 сельских спортивных залов в 7 муниципальных образованиях (Выселковский, Калининский, Красноармейский, Кущевский, Староминский, Успенский и Щербиновский районы). В этом году запланировано обновление материально-технической базы ещё 7 спортивных залов в 4 муниципальных образованиях (Абинский, Лабинский, Красноармейский и Курганинский районы).

Деятельность партпроекта направлена и на организацию досуга школьников. С февраля 2021 года учебные учреждения Краснодарского края активно включились в проект «Киноуроки в школах России». В проекте уже приняли участие 812 школ, более 230 тысяч школьников с 1 по 11 классы.

«Киноуроки построены таким образом, что ориентирована на воспитание у школьников внутренних, нравственных качеств личности, которые напрямую влияют на образ мышления, формирование объективной оценки собственных и чужих поступков, а также их последствий для человека, окружающей среды, государства», ? отметил Виктор Чернявский.