Как будем охранять школы в новом учебном году?

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Школы Ростовской области хотят, чтобы их охраной занимались сотрудники Росгвардии, однако у многих из них не хватает на это денег, рассказал на «круглом столе» в региональном Заксобрании начальник филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ростовской области Юрий Федосов.

— У нас назревает очень большая проблема, — говорит Федосов. — Школы хотят, чтобы мы их охраняли, но у них есть на это определённое количество денег, которых на наши услуги не хватает. Есть конечно частные охранные предприятия, которые демпингуют, но у них ситуация проще.

По его словам, расходы ФГУП «Охрана» складываются из того, что сотруднику нужно обязательно пройти медосвидетельствование, медосмотр, психолога, а также получить форму.

— Учитывая все наши затраты, стоимость месяца охраны школы выходит где-то 135,8 тысяч рублей. ЧОПы соглашаются и на 90 тысяч, и на 80. Но они принимают готовых сотрудников, прошедших все проверки и получивших все согласования, а также купивших за свой счёт форму. Мы же ниже указанной суммы «падать» не можем, — говорит Федосов.

Такая ситуация не во всех школах, продолжает он. В том же Батайске многим учебным заведениям хватило денег на ФГУП «Охрана». А, к примеру, в Аксае школы хотят под крыло Росгвардии, но у них есть на это только 118-119 тысяч рублей.

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Источник: Телеграм-канал