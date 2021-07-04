Адыгея лидирует на Юге по числу дипломантов олимпиад

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Портал olimpiada.ru подготовил неофициальный рейтинг регионов РФ по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников за 6 лет. Данный рейтинг (число дипломов на 100 тыс. чел.), по словам авторов, показывает эффективность работы по развитию талантов школьников в регионах, так как при подобном подсчёте невозможно достичь высоких позиций только за счёт численности населения.

Аналитический портал «Юг» оценил вклад регионов ЮФО и СКФО в «интеллектуальный резерв» страны.

Справочно. Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В 2020 г. заключительный этап олимпиады не проводился.

По итогам Всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года было выдано 2875 дипломов – 495 победителям и 2380 призерам.

Обладатели дипломов заключительного этапа могут поступить в любой российский вуз без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

В этом году 34 региона улучшили свое место в рейтинге, 11 – сохранили, а 40 – сдали позиции. На Юге 4 региона улучшили позиции (Адыгея и Ростовская область – существенно), ещё 4 остались на прежних (все – аутсайдеры). У 7 регионов положение в рейтинге ухудшилось.

Выше середины на Юге – только Адыгея. Севастополь занимает позицию ближе к середине. Остальные регионы сконцентрированы в нижней части рейтинга.

74 место (последнее) занимают 12 регионов. Пять из них – южные. И даже на их фоне выделяются нулевые результаты Северной Осетии за последние пять лет.

Динамика отдельных регионов, небольших по численности, зависит порой от одного талантливого школьника. Так, прогресс Карачаево-Черкесии вызван результатом в 0,21 победителя на 100 тыс. чел. Учитывая, что население региона менее 500 тыс., получается, что успехом республика обязана одному-единственному талантливому ребёнку.

Напомним, что недавно мы приводили рейтинг регионов по качеству вузовского образования. Бросается в глаза, что школьная и университетская успешность регионов не сочетаются. На практике это означает одно – отток талантливых выпускников из большинства родных регионов.

количество дипломов на 100 тыс. чел.

место в РФ (динамика) / регион / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2021

25 (+19) / Адыгея / 0,45 / 0,89 / 0,44 / 0,66 / 0,66 / 0,86

45 (-28) / Севастополь / 0 / 1,68 / 0,93 / 0,69 / 1,13 / 0,59

51 (+10) / Ростовская область / 0,28 / 0,42 / 0,45 / 0,47 / 0,36 / 0,48

57 (-8) / Ставропольский край / 0,86 / 0,75 / 0,61 / 0,46 / 0,61 / 0,43

61 (-6) / Кабардино-Балкария / 0,12 / 0,35 / 0,58 / 0,23 / 0,46 / 0,34

64 (-6) / Краснодарский край / 0,55 / 0,71 / 0,59 / 0,41 / 0,39 / 0,3

67 (-4) / Волгоградская область / 0,55 / 0,51 / 0,2 / 0,32 / 0,32 / 0,24

69 (+7) / Карачаево-Черкесия / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0,21

72 (-2) / Крым / 0 / 0,1 / 0,21 / 0,26 / 0,16 / 0,05

73 (+1) / Дагестан / 0,03 / 0 / 0 / 0,1 / 0,1 / 0,03

74 (-1) / Астраханская область / 0,2 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0

74 (-) / Чечня / 0 / 0,07 / 0,07 / 0 / 0,07 / 0

74 (-) / Ингушетия / 0 / 0 / 0,42 / 0 / 0 / 0

74 (-) / Калмыкия / 0,36 / 0 / 0 / 0,36 / 0 / 0

74 (-) / Северная Осетия / 0,28 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Источник: #ЦентрЮг_аналитика